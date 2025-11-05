Враг атаковал КАБами угольные предприятия в Донецкой области

Враг атаковал КАБами угольные предприятия. Фото:

Російські війська атакували вугільні підприємства у Донецькій області.

У середу, 5 листопада, окупанти вдарили п’ятьма керованими авіаційними бомбами по об'єктах підприємств вугільної галузі. Пошкоджені котельня, адміністративні та складські будівлі. Ці підприємства наразі не функціонують. Попередньо відомо, що поранені та загиблі відсутні. Про це Міністерство енергетики повідомило у соцмережах.

Очільник Міненергетики Світлана Гринчук зазначила, що наразі ведуться перемовини з партнерами щодо посилення протиповітряної оборони та обладнання для швидкого відновлення енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, у жовтні на вугільні підприємства ДТЕК була здійснена четверта атака за останні два місяці. У шахті на Дніпропетровщині, яку атакував ворога, під час обстрілу під землею перебували 192 гірники.