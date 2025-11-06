В Украине продолжаются отключения электроэнергии, фото:

https://racurs.ua/n210143-otklucheniya-elektroenergii-budut-primenyatsya-v-bolshinstve-regionov-7-noyabrya-ukrenergo.html

Ракурс

В Україні завтра, 7 листопада, у більшості регіонів застосовуватимуть заходи обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомляє прес-служба «Укренерго»

Причина запровадження обмежень — наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти, — наголошують у компанії.

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

графіки погодинних відключень застосовуватимуть з 08.00 до 21.00 — обсягом від 0,5 до 1,5 черги;

графіки обмеження потужності застосовуватимуть з 08.00 до 22.00 для промислових споживачів.