В Украине продолжаются отключения электроэнергии, фото:

Отключения электроэнергии будут применяться в большинстве регионов 7 ноября — Укрэнерго

6 ноя 2025, 17:57
В Україні завтра, 7 листопада, у більшості регіонів застосовуватимуть заходи обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомляє прес-служба «Укренерго»

Причина запровадження обмежень — наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти, — наголошують у компанії.

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

  • графіки погодинних відключень застосовуватимуть з 08.00 до 21.00 — обсягом від 0,5 до 1,5 черги;
  • графіки обмеження потужності застосовуватимуть з 08.00 до 22.00 для промислових споживачів.

Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо! — закликають в «Укренерго».

Источник: Ракурс


