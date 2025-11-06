Ракурсhttps://racurs.ua/
В Україні тривають відключення електроенергії, фото:
Відключення електроенергії застосовуватимуть у більшості регіонів 7 листопада — Укренергоhttps://racurs.ua/ua/n210143-vidkluchennya-elektroenergiyi-zastosovuvatymut-u-bilshosti-regioniv-7-lystopada-ukrenergo.htmlРакурс
В Україні завтра, 7 листопада, у більшості регіонів застосовуватимуть заходи обмеження споживання електроенергії.
Про це повідомляє прес-служба «Укренерго»
Причина запровадження обмежень — наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти, — наголошують у компанії.
Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:
- графіки погодинних відключень застосовуватимуть з 08.00 до 21.00 — обсягом від 0,5 до 1,5 черги;
- графіки обмеження потужності застосовуватимуть з 08.00 до 22.00 для промислових споживачів.
Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо! — закликають в «Укренерго».