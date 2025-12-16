В Україні продовжують застосовувати відключення електроенергії

Ракурс

В Україні у більшості регіонів завтра, 17 грудня, будуть застосовуватися графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

Про це повідомила прес-служба «Укренерго».

Причина запровадження заходів обмеження — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти, — наголошують у компанії.

Українців закликають споживати електроенергію ощадливо, коли вона з’являється за графіком.

Раніше сьогодні в «Укренерго» повідомили, що споживання електроенергії тримається на рівні, що відповідає сезонним показникам. Станом на 9.30 сьогоднішнього дня, 16 грудня, його рівень був таким же, як в цей час попереднього дня — у понеділок, 15 грудня.

Також рашисти вночі здійснили атаки на енергооб'єкти у кількох областях. В результаті на ранок були повністю знеструмлені споживачі на підконтрольній частині Донеччини, а також з’явилися нові знеструмлення на Дніпропетровщині та Миколаївщині.