На Дніпропетровщині внаслідок бойових дій обмежено маршрути низки приміських поїздів.

Про це сьогодні, 7 листопада, повідомляється в офіційному Telegram-каналі приміських сполучень «Укрзалізниці».

Поїзди № 6492 та № 6502 встановлюються в сполученні Дніпробуд-2 — Запоріжжя-2 (замість Марганець — Запоріжжя-2 та Канцерівка — Запоріжжя-2 відповідно), — зазначили у компанії.

Крім того, цієї доби тимчасово не курсуватимуть поїзди:

№ 7303 та № 7304 Дніпро — Камʼянське — Дніпро;

№ 6010 Пʼятихатки — Дніпро.

Разом з тим зберігається альтернативне сполучення за тими ж маршрутами з іншим часом відправлення, — додали в «Укрзалізниці».

Нагадаємо, в ніч на 6 листопада рашисти зруйнували залізничну станцію на Дніпропетровщині.