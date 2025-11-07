Ракурсhttps://racurs.ua/
Рух низки поїздів обмежують на Дніпропетровщині, фото: «Вікіпедія»
На Дніпропетровщині обмежують рух поїздів через бойові дії — Укрзалізницяhttps://racurs.ua/ua/n210153-na-dnipropetrovschyni-obmejuut-ruh-poyizdiv-cherez-boyovi-diyi-ukrzaliznycya.htmlРакурс
На Дніпропетровщині внаслідок бойових дій обмежено маршрути низки приміських поїздів.
Про це сьогодні, 7 листопада, повідомляється в офіційному Telegram-каналі приміських сполучень «Укрзалізниці».
Поїзди № 6492 та № 6502 встановлюються в сполученні Дніпробуд-2 — Запоріжжя-2 (замість Марганець — Запоріжжя-2 та Канцерівка — Запоріжжя-2 відповідно), — зазначили у компанії.
Крім того, цієї доби тимчасово не курсуватимуть поїзди:
- № 7303 та № 7304 Дніпро — Камʼянське — Дніпро;
- № 6010 Пʼятихатки — Дніпро.
Разом з тим зберігається альтернативне сполучення за тими ж маршрутами з іншим часом відправлення, — додали в «Укрзалізниці».
Нагадаємо, в ніч на 6 листопада рашисти зруйнували залізничну станцію на Дніпропетровщині.