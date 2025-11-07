Учителей на ТОТ Луганщины заставляют посещать курсы по сборке беспилотников — ОВАhttps://racurs.ua/n210164-uchiteley-na-tot-luganschiny-zastavlyaut-poseschat-kursy-po-sborke-bespilotnikov-ova.htmlРакурс
На тимчасово окупованій Луганщині російські загарбники змушують вчителів відвідувати курси зі збирання безпілотників. Це відбувається у вільний від роботи час.
Про це сьогодні, 7 листопада, повідомляється у Telegram-каналі Луганської ОВА.
Загарбники вбачають в згаданій ініціативі й підготовку додаткової робочої сили для оборонного комплексу рф, і, водночас, формування бази для навчання дітей комплектувати дрони, — розповіли в ОВА.
Зазначається, що на ТОТ Луганщини стає звичною справою багатомісячна затримка зарплати. Нових робочих місць із гідною оплатою праці загарбники так і не запропонували, тож населення тримається за те, що є.
Так, на Лутугинському науково-виробничому валковому комбінаті грошей не бачили з березня. Співробітників змушують йти у безоплатні відпустки, — зазначили в ОВА.