На тимчасово окупованій Луганщині російські загарбники змушують вчителів відвідувати курси зі збирання безпілотників. Це відбувається у вільний від роботи час.

Про це сьогодні, 7 листопада, повідомляється у Telegram-каналі Луганської ОВА.

Загарбники вбачають в згаданій ініціативі й підготовку додаткової робочої сили для оборонного комплексу рф, і, водночас, формування бази для навчання дітей комплектувати дрони, — розповіли в ОВА.

Зазначається, що на ТОТ Луганщини стає звичною справою багатомісячна затримка зарплати. Нових робочих місць із гідною оплатою праці загарбники так і не запропонували, тож населення тримається за те, що є.