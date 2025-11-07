Новости
На ТОТ готовят дополнительную рабочую силу для сбора российских беспилотников, фото: Lenta.ru

Учителей на ТОТ Луганщины заставляют посещать курсы по сборке беспилотников — ОВА

7 ноя 2025, 14:32
На тимчасово окупованій Луганщині російські загарбники змушують вчителів відвідувати курси зі збирання безпілотників. Це відбувається у вільний від роботи час.

Про це сьогодні, 7 листопада, повідомляється у Telegram-каналі Луганської ОВА.

Загарбники вбачають в згаданій ініціативі й підготовку додаткової робочої сили для оборонного комплексу рф, і, водночас, формування бази для навчання дітей комплектувати дрони, — розповіли в ОВА.

Зазначається, що на ТОТ Луганщини стає звичною справою багатомісячна затримка зарплати. Нових робочих місць із гідною оплатою праці загарбники так і не запропонували, тож населення тримається за те, що є.

Так, на Лутугинському науково-виробничому валковому комбінаті грошей не бачили з березня. Співробітників змушують йти у безоплатні відпустки, — зазначили в ОВА.

