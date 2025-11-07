Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
На ТОТ готують додаткову робочу силу для збирання російських безпілотників, фото: Lenta.ru

Вчителів на ТОТ Луганщини змушують відвідувати курси зі збирання безпілотників — ОВА

7 лис 2025, 14:32
999

На тимчасово окупованій Луганщині російські загарбники змушують вчителів відвідувати курси зі збирання безпілотників. Це відбувається у вільний від роботи час.

Про це сьогодні, 7 листопада, повідомляється у Telegram-каналі Луганської ОВА.

Загарбники вбачають в згаданій ініціативі й підготовку додаткової робочої сили для оборонного комплексу рф, і, водночас, формування бази для навчання дітей комплектувати дрони, — розповіли в ОВА.

Зазначається, що на ТОТ Луганщини стає звичною справою багатомісячна затримка зарплати. Нових робочих місць із гідною оплатою праці загарбники так і не запропонували, тож населення тримається за те, що є.

Так, на Лутугинському науково-виробничому валковому комбінаті грошей не бачили з березня. Співробітників змушують йти у безоплатні відпустки, — зазначили в ОВА.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів