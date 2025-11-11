Рустем Умеров прибыл в Стамбул для разблокирования процесса обменов. Фото:

Секретар РНБО Рустем Умєров прибув з робочим візитом до Туреччини.

Посадовець прибув у Стамбул у вівторок, 11 листопада. Найближчі дні він працюватиме на турецькій території та на Близькому Сході для того, щоб розблокувати процес обмінів. Про це Умєров написав у Telegram.

Була домовленість — і треба її реалізувати. Завдання президента України чітке — українці мають повертатись додому з полону, — йдеться у повідомленні.

Секретар Ради національної безпеки та оборони також заявив, що найближчими днями в Туреччині відбудуться зустрічі. Деталей він не уточнив.

Нагадаємо, 14 серпня відбувся 67-й за рахунком обмін полоненими між Україною та РФ. Тоді з російської неволі визволили 33 військових та 51 цивільного українця. Додому повернулися цивільні та військові, які були затримані на тимчасово окупованих територіях ще до повномасштабного вторгнення та незаконно засуджені на тривалі терміни ув’язнення.