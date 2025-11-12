Новости
Уничтожение позиций российских оккупантов, скриншот видео

Дроны уничтожили вражеский мост и генераторы в Харьковской области (ВИДЕО)

12 ноя 2025, 15:47
На Харківщині дрони бригади «Гарт» відпрацювали по ворожих позиціях та інженерних спорудах.

Відповідне відео сьогодні, 12 листопада, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

В результаті — уражено ворожий міст, знищено засоби зв’язку, 2 окупантів, генератори на позиціях, а також 3 транспортних засоби, — вказано в описі відео.

На відео показані моменти завдання ударів та наслідки влучань.

Источник: Ракурс


