Уничтожение позиций российских оккупантов, скриншот видео

На Харківщині дрони бригади «Гарт» відпрацювали по ворожих позиціях та інженерних спорудах.

Відповідне відео сьогодні, 12 листопада, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

В результаті — уражено ворожий міст, знищено засоби зв’язку, 2 окупантів, генератори на позиціях, а також 3 транспортних засоби, — вказано в описі відео.

На відео показані моменти завдання ударів та наслідки влучань.