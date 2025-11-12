Знищення позицій російських загарбників, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n210249-na-harkivschyni-drony-znyschyly-vorojyy-mist-ta-generatory-video.html

Ракурс

На Харківщині дрони бригади «Гарт» відпрацювали по ворожих позиціях та інженерних спорудах.

Відповідне відео сьогодні, 12 листопада, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

В результаті — уражено ворожий міст, знищено засоби зв’язку, 2 окупантів, генератори на позиціях, а також 3 транспортних засоби, — вказано в описі відео.

На відео показані моменти завдання ударів та наслідки влучань.