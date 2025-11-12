Новини
Ракурс
Знищення позицій російських загарбників, скріншот відео

На Харківщині дрони знищили ворожий міст та генератори (ВІДЕО)

12 лис 2025, 15:47
999

На Харківщині дрони бригади «Гарт» відпрацювали по ворожих позиціях та інженерних спорудах.

Відповідне відео сьогодні, 12 листопада, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

В результаті — уражено ворожий міст, знищено засоби зв’язку, 2 окупантів, генератори на позиціях, а також 3 транспортних засоби, — вказано в описі відео.

На відео показані моменти завдання ударів та наслідки влучань.

Джерело: Ракурс


