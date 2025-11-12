Читайте также
В Україні у більшості регіонів завтра, 13 листопада, застосовуватимуть заходи обмеження споживання
електроенергії.
Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».
Причина запровадження обмежень — наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти, — наголошують у компанії.
Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:
- графіки погодинних відключень діятимуть з 00.00 до 23.59 обсягом від двох до чотирьох черг;
- графіки обмеження потужності для промислових споживачів діятимуть з 00.00 до 23.59.
Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо! — наголошують у компанії.