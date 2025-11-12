В Україні продовжуються відключення електроенергії, фото:

https://racurs.ua/ua/n210253-vidkluchennya-elektroenergiyi-zastosovuvatymut-u-bilshosti-regioniv-13-lystopada-ukrenergo.html

Ракурс

В Україні у більшості регіонів завтра, 13 листопада, застосовуватимуть заходи обмеження споживання

електроенергії.

Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Причина запровадження обмежень — наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти, — наголошують у компанії.

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

графіки погодинних відключень діятимуть з 00.00 до 23.59 обсягом від двох до чотирьох черг;

графіки обмеження потужності для промислових споживачів діятимуть з 00.00 до 23.59.