Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
В Україні продовжуються відключення електроенергії, фото:

Відключення електроенергії застосовуватимуть у більшості регіонів 13 листопада — Укренерго

12 лис 2025, 17:45
999

В Україні у більшості регіонів завтра, 13 листопада, застосовуватимуть заходи обмеження споживання

електроенергії.

Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Причина запровадження обмежень — наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти, — наголошують у компанії.

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

  • графіки погодинних відключень діятимуть з 00.00 до 23.59 обсягом від двох до чотирьох черг;
  • графіки обмеження потужності для промислових споживачів діятимуть з 00.00 до 23.59.

Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо! — наголошують у компанії.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів