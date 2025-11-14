Ракурсhttps://racurs.ua/
РФ утром ударила БпЛА по рынку в Черноморске. Фото: ОВА
Російські ударні дрони атакували місцевий ринок у Чорноморську.
Внаслідок цинічного удару окупантів у п’ятницю, 14 листопада, двоє людей загинули, ще сім поранено. Деякі з постраждалих перебувають у важкому стані. Інформація про постраждалих уточнюється. Про це голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив у Telegram.
Ворожий обстріл пошкодив міську площу, фасади магазинів та приватний транспорт. Крім того, вибуховою хвилею вибито вікна в розташованому поруч коледжі.
На місці працюють рятувальники та всі відповідні служби.
Нагадаємо, минулої ночі в Одеській області внаслідок влучання в енергетичний об'єкт виникли пожежі, було пошкоджено поруч розташований житловий будинок та дах гаражу.