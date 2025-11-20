Ракурсhttps://racurs.ua/
У більшості регіонів України сьогодні, 20 листопада, вдень через складну ситуацію в енергосистемі запроваджені екстрені відключення електроенергії.
Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».
Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення наразі не діють. Енергетики працюють над тим, що якнайшвидше відновити стабільне електропостачання, — наголошують у компанії.
Зазначається, що аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.
Так, прес-служба ДТЕК повідомляє про екстрені відключення у Дніпропетровській, Одеській Київській областях та Києві.
Через ситуацію в енергосистемі за командою Укренерго застосовані екстрені відключення, — зазначили у компанії.