В Украине введены экстренные отключения электроэнергии, фото:

Экстренные отключения введены в большинстве регионов Украины

20 ноя 2025, 15:31
999

У більшості регіонів України сьогодні, 20 листопада, вдень через складну ситуацію в енергосистемі запроваджені екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення наразі не діють. Енергетики працюють над тим, що якнайшвидше відновити стабільне електропостачання, — наголошують у компанії.

Зазначається, що аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Так, прес-служба ДТЕК повідомляє про екстрені відключення у Дніпропетровській, Одеській Київській областях та Києві.

Через ситуацію в енергосистемі за командою Укренерго застосовані екстрені відключення, — зазначили у компанії.

Источник: Ракурс


