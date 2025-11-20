В Украине введены экстренные отключения электроэнергии, фото:

Ракурс

У більшості регіонів України сьогодні, 20 листопада, вдень через складну ситуацію в енергосистемі запроваджені екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення наразі не діють. Енергетики працюють над тим, що якнайшвидше відновити стабільне електропостачання, — наголошують у компанії.

Зазначається, що аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Так, прес-служба ДТЕК повідомляє про екстрені відключення у Дніпропетровській, Одеській Київській областях та Києві.