Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
В Україні запроваджені екстрені відключення електроенергії

Екстрені відключення запроваджені у більшості регіонів України

20 лис 2025, 15:31
999

У більшості регіонів України сьогодні, 20 листопада, вдень через складну ситуацію в енергосистемі запроваджені екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення наразі не діють. Енергетики працюють над тим, що якнайшвидше відновити стабільне електропостачання, — наголошують у компанії.

Зазначається, що аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Так, прес-служба ДТЕК повідомляє про екстрені відключення у Дніпропетровській, Одеській Київській областях та Києві.

Через ситуацію в енергосистемі за командою Укренерго застосовані екстрені відключення, — зазначили у компанії.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів