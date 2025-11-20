Новости
В Украине вернулись к плановым отключениям электроэнергии, фото:

Аварийные отключения отменены, применяются плановые — Укрэнерго

20 ноя 2025, 17:57
999

Аварійні знеструмлення, які сьогодні, 20 листопада, були запроваджені у більшості регіонів України, наразі скасовані.

Для споживачів продовжують діяти графіки погодинних відключень. Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Зазначається, що завтра, 21 листопада, у більшості регіонів України також будуть діяти заходи обмеження споживання. Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

графіки погодинних відключень діятимуть з 00.00 до 23.59 обсягом від 2,5 до чотирьох черг;

графіки обмеження потужності діятимуть з 00.00 до 23.59 для промислових споживачів.

Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо! — наголошують у компанії.

Источник: Ракурс


