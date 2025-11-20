В Україні повернулися до планових відключень електроенергії, фото:

https://racurs.ua/ua/n210417-avariyni-vidkluchennya-skasovani-zastosovuutsya-planovi-ukrenergo.html

Ракурс

Аварійні знеструмлення, які сьогодні, 20 листопада, були запроваджені у більшості регіонів України, наразі скасовані.

Для споживачів продовжують діяти графіки погодинних відключень. Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Зазначається, що завтра, 21 листопада, у більшості регіонів України також будуть діяти заходи обмеження споживання. Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

графіки погодинних відключень діятимуть з 00.00 до 23.59 обсягом від 2,5 до чотирьох черг;

графіки обмеження потужності діятимуть з 00.00 до 23.59 для промислових споживачів.