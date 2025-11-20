Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российского удара по Тернополю, фото: ГСЧС

Количество пропавших без вести в Тернополе уменьшилось — шесть человек сообщили о своем местонахождении

20 ноя 2025, 19:42
999

У Тернополі зменшилася кількість зниклих безвісти після російського повітряного удару по багатоповерхівці, завданого вчора, 19 листопада.

Про це сьогодні, 20 листопада, повідомила прес-служба ДСНС.

За уточненими даними, кількість осіб, які не виходили на зв’язок, зменшилася до 14. Шестеро мешканців, про долю яких раніше не було інформації, повідомили про своє місце перебування і зараз перебувають у безпеці, — розповіли у відомстві.

Рятувальники продовжують працювати на місці трагедії.

Роботи не припиняються ні вдень, ні вночі: фахівці метр за метром обстежують завали у пошуках людей, які можуть потребувати допомоги, — розповіли у відомстві.

Зазначається, що аварійно-рятувальні роботи доти, доки рятувальники не переконаються, що під уламками не залишилося жодної людини.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров