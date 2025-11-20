Кількість зниклих безвісти у Тернополі зменшилася — шестеро людей повідомили про своє місце перебування

Наслідки російського удару по Тернополю, фото: ДСНС

У Тернополі зменшилася кількість зниклих безвісти після російського повітряного удару по багатоповерхівці, завданого вчора, 19 листопада.

Про це сьогодні, 20 листопада, повідомила прес-служба ДСНС.

За уточненими даними, кількість осіб, які не виходили на зв’язок, зменшилася до 14. Шестеро мешканців, про долю яких раніше не було інформації, повідомили про своє місце перебування і зараз перебувають у безпеці, — розповіли у відомстві.

Рятувальники продовжують працювати на місці трагедії.

Роботи не припиняються ні вдень, ні вночі: фахівці метр за метром обстежують завали у пошуках людей, які можуть потребувати допомоги, — розповіли у відомстві.

Зазначається, що аварійно-рятувальні роботи доти, доки рятувальники не переконаються, що під уламками не залишилося жодної людини.