Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україні втратили вже близько 1 млн 163 тис. 170 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 50 осіб. Про це сьогодні, 21 листопада, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

11 тис. 357 танків;

23 тис. 600 одиниць бойових броньованих машин;

34 тис. 550 одиниць артилерійських систем;

1 тис. 546 одиниць РСЗВ;

1 тис. 247 одиниць засобів ППО;

428 літаків;

347 гелікоптерів;

82 тис. 620 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

3 тис. 981 крилату ракету;

28 кораблів/катерів;

один підводний човен;

67 тис. 768 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. 2 одиниці спеціальної техніки.

За минулу добу ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 62 авіаудари, скинувши при цьому 145 керованих бомб. Крім цього, здійснив 3 тис. 674 обстріли, з них 53 — із РСЗВ, та залучив для ураження 3 тис. 470 дронів-камікадзе.

Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів:

Катеринівка Харківської області;

Покровське Дніпропетровської області;

Запоріжжя, Тернувате, Магдалинівка, Лук’янівське, Комишуваха Запорізької області.

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та пункт управління БПЛА російських загарбників.