Російські загарбники за добу втратили 1 тис. 50 осіб — Генштаб (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n210428-rosiyski-zagarbnyky-za-dobu-vtratyly-1-tys-50-osib-genshtab-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україні втратили вже близько 1 млн 163 тис. 170 осіб.
За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 50 осіб. Про це сьогодні, 21 листопада, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 11 тис. 357 танків;
- 23 тис. 600 одиниць бойових броньованих машин;
- 34 тис. 550 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 546 одиниць РСЗВ;
- 1 тис. 247 одиниць засобів ППО;
- 428 літаків;
- 347 гелікоптерів;
- 82 тис. 620 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 3 тис. 981 крилату ракету;
- 28 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 67 тис. 768 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 4 тис. 2 одиниці спеціальної техніки.
За минулу добу ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 62 авіаудари, скинувши при цьому 145 керованих бомб. Крім цього, здійснив 3 тис. 674 обстріли, з них 53 — із РСЗВ, та залучив для ураження 3 тис. 470 дронів-камікадзе.
Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів:
- Катеринівка Харківської області;
- Покровське Дніпропетровської області;
- Запоріжжя, Тернувате, Магдалинівка, Лук’янівське, Комишуваха Запорізької області.
За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та пункт управління БПЛА російських загарбників.