Рашисти за добу втратили понад тисячу осіб, інфографіка: Генштаб ЗСУ

21 лис 2025, 08:59
999

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україні втратили вже близько 1 млн 163 тис. 170 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 50 осіб. Про це сьогодні, 21 листопада, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 11 тис. 357 танків;
  • 23 тис. 600 одиниць бойових броньованих машин;
  • 34 тис. 550 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 546 одиниць РСЗВ;
  • 1 тис. 247 одиниць засобів ППО;
  • 428 літаків;
  • 347 гелікоптерів;
  • 82 тис. 620 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 3 тис. 981 крилату ракету;
  • 28 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 67 тис. 768 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 4 тис. 2 одиниці спеціальної техніки.

За минулу добу ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 62 авіаудари, скинувши при цьому 145 керованих бомб. Крім цього, здійснив 3 тис. 674 обстріли, з них 53 — із РСЗВ, та залучив для ураження 3 тис. 470 дронів-камікадзе.

Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів:

  • Катеринівка Харківської області;
  • Покровське Дніпропетровської області;
  • Запоріжжя, Тернувате, Магдалинівка, Лук’янівське, Комишуваха Запорізької області.

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та пункт управління БПЛА російських загарбників.

Джерело: Ракурс


