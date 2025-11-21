Новости
Последствия ночной атаки рашистов по Одессе, фото: Сергей Лысак

В Одессе пять человек пострадали в результате ночной атаки рашистов (ФОТО)

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 21 листопада, вкотре атакували безпілотниками Одесу.

Постраждали п’ятеро людей, серед них дитина. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Внаслідок влучань ворожих безпілотників горіли житлові будинки, станція технічного обслуговування з автівками та адмінбудівля. Також пошкоджено приватні будинки та вантажні автомобілі, — розповіли у відомстві. — Психологи ДСНС надали допомогу 16 людям, серед них 2 дитини.

Очільник Одеської МВА Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі повідомив, що з п’яти постраждалих:

  • одна людина перебуває у важкому стані;
  • двоє (серед яких дитина) — у стані середньої тяжкості;
  • стан інших задовільний.

Зафіксовано зафіксовані значні руйнування у приватному секторі:

  • пошкоджено 32 приватні житлові будинки, з них дві оселі зруйновано повністю;
  • вибито щонайменше 150 вікон;
  • пошкоджено 22 вхідних дверей;
  • пошкоджено дев’ять покрівель.

Видання «Думська» повідомляє, що з однієї з майже зруйнованих будівель кілька днів тому виїхала родина.

Також внаслідок обстрілу постраждала СТО — на території видніється велика вирва. Повністю знищені щонайменше три автомобілі, ще кілька згоріли частково, але відновленню не підлягають. Вибух був такої сили, що впав цегляний паркан.

Джерело: ДСНС, Сергій Лисак, «Думська»

