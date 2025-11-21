Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки нічної атаки рашистів по Одесі, фото: Сергій Лисак
В Одесі п'ятеро людей постраждали внаслідок нічної атаки рашистів (ФОТО)
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 21 листопада, вкотре атакували безпілотниками Одесу.
Постраждали п’ятеро людей, серед них дитина. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Внаслідок влучань ворожих безпілотників горіли житлові будинки, станція технічного обслуговування з автівками та адмінбудівля. Також пошкоджено приватні будинки та вантажні автомобілі, — розповіли у відомстві. — Психологи ДСНС надали допомогу 16 людям, серед них 2 дитини.
Очільник Одеської МВА Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі повідомив, що з п’яти постраждалих:
- одна людина перебуває у важкому стані;
- двоє (серед яких дитина) — у стані середньої тяжкості;
- стан інших задовільний.
Зафіксовано зафіксовані значні руйнування у приватному секторі:
- пошкоджено 32 приватні житлові будинки, з них дві оселі зруйновано повністю;
- вибито щонайменше 150 вікон;
- пошкоджено 22 вхідних дверей;
- пошкоджено дев’ять покрівель.
Видання «Думська» повідомляє, що з однієї з майже зруйнованих будівель кілька днів тому виїхала родина.
Також внаслідок обстрілу постраждала СТО — на території видніється велика вирва. Повністю знищені щонайменше три автомобілі, ще кілька згоріли частково, але відновленню не підлягають. Вибух був такої сили, що впав цегляний паркан.
Джерело: ДСНС, Сергій Лисак, «Думська»