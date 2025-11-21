Новини
Ракурс
Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили

115 БПЛА атакували Україну в ніч на 21 листопада — Повітряні сили (ІНФОГРАФІКА)

21 лис 2025, 10:57
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 21 листопада (з 18.00 20 листопада), атакували Україну загалом 115 ударними БПЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів (близько 70 із них — «шахеди»).

Запуски здійснювалися із напрямків російських Курська, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська, а також із Гвардійського у тимчасово окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — зазначають у Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 09.00:

  • протиповітряною обороною збито/подавлено 95 ворожих БПЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
  • зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на чотирьох локаціях.

Найбільше постраждали об'єкти цивільної інфраструктури та приватні домогосподарства на Чернігівщині, Дніпропетровщині, Харківщині, Одещині. На жаль, є жертви серед цивільного населення, — розповіли в Повітряних силах.

Крім того, рашисти завдали удару по місту Запоріжжя керованими авіабомбами:

  • загинули п’ятеро 5 людей;
  • пошкоджено багатоповерхові будинки, приміщення торговельного ринку, супермаркету, транспортні засоби.

Джерело: Ракурс


