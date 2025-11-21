Читайте также
Последствия российского ракетного удара по Тернополю, фото: Нацполиция
У Тернополі кількість жертв ракетного удару, завданого рашистами по місту 19 листопада, зросла до 31, серед них шестеро дітей.
Про це сьогодні, 21 листопада, повідомила прес-служба Нацполіції.
Станом на 12 годину 21 листопада з-під завалів на місці зруйнованого будинку рятувальники дістали тіла ще трьох людей: жінки та двох дітей, — розповіли в поліції.
Кількість травмованих становить 94 особи, зокрема 18 дітей.
Зазначається, що усі екстрені служби продовжують безперервно працювати на місці ворожого обстрілу.
Триває ідентифікація загиблих та пошук людей, які досі залишаються зниклими безвісти, — розповіли в поліції.