Последствия российского ракетного удара по Тернополю, фото: Нацполиция

У Тернополі кількість жертв ракетного удару, завданого рашистами по місту 19 листопада, зросла до 31, серед них шестеро дітей.

Про це сьогодні, 21 листопада, повідомила прес-служба Нацполіції.

Станом на 12 годину 21 листопада з-під завалів на місці зруйнованого будинку рятувальники дістали тіла ще трьох людей: жінки та двох дітей, — розповіли в поліції.

Кількість травмованих становить 94 особи, зокрема 18 дітей.

Зазначається, що усі екстрені служби продовжують безперервно працювати на місці ворожого обстрілу.