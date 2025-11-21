Последствия ракетного удара по Тернополю, фото: ГСЧС

Ракурс

У Тернополі вже третю добу поспіль триває розбір завалів після російського удару.

Про це сьогодні, 21 листопада, повідомила прес-служба ДСНС.

Рятувальники працюють по всій площі зруйнованої частини будинку, на рівні 5−6 поверхів, обстежуючи кожен метр — руками, інструментами, технікою, — розповіли у відомстві. — Станом на 7 ранку вивезено орієнтовно 638 тонн будівельного сміття. До ліквідації наслідків залучені 181 рятувальник та 52 одиниці техніки.

Зазначається, що наразі:

відомо про 28 загиблих, серед них троє дітей;

94 людини травмовано, у тому числі 18 дітей;

врятовано 46 людей, серед них семеро дітей;

з 16 особами зв’язок досі не встановлено.

Рятувальні роботи тривають.