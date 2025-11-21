Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки ракетного удару по Тернополю, фото: ДСНС

У Тернополі триває третя доба пошуково-рятувальних робіт на місці російського удару (ВІДЕО)

21 лис 2025, 10:22
999

У Тернополі вже третю добу поспіль триває розбір завалів після російського удару.

Про це сьогодні, 21 листопада, повідомила прес-служба ДСНС.

Рятувальники працюють по всій площі зруйнованої частини будинку, на рівні 5−6 поверхів, обстежуючи кожен метр — руками, інструментами, технікою, — розповіли у відомстві. — Станом на 7 ранку вивезено орієнтовно 638 тонн будівельного сміття. До ліквідації наслідків залучені 181 рятувальник та 52 одиниці техніки.

Зазначається, що наразі:

  • відомо про 28 загиблих, серед них троє дітей;
  • 94 людини травмовано, у тому числі 18 дітей;
  • врятовано 46 людей, серед них семеро дітей;
  • з 16 особами зв’язок досі не встановлено.

Рятувальні роботи тривають.

Наслідки ракетного удару по Тернополю, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів