Рашисты массированно атакуют Одессу беспилотниками, фото: UAinfo

Российские дроны атакуют Одессу — в нескольких районах нет света

24 ноя 2025, 21:16
Російські загарбники сьогодні, 24 листопада, ввечері масовано атакують Одесу.

У кількох районах міста зникла електрика. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив голова міської військової адміністрації Сергій Лисак

Внаслідок ворожої атаки в декількох районах міста відсутнє електропостачання. Працює міський оперативний штаб, — зазначив Лисак.

Пункти незламності відкриті для відвідування в цілодобовому режимі. Також на деяких маршрутах є перебої в русі електротранспорту. Відповідні служби працюють над усуненням наслідків, — додав він.

КП «Одесміськелектротранс» на своїй Фейсбук-сторінці повідомило про перебої в роботі електротранспорту:

Тимчасово не курсують тролейбусні маршрути № 2,3,7,8,9,10 та трамвайні маршрути № 7,10,12,15, 20,27,28. За 20 маршрутом курсує маршрутне таксі.

Згодом з’явилося повідомлення, що тролейбусні маршрути № 8,9,10 та № 27 маршрут трамваю вже відновили роботу.

Источник: Ракурс


