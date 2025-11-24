Російські дрони атакують Одесу — у кількох районах немає світла

Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисти масовано атакують Одесу безпілотниками, фото: UAinfo
Російські дрони атакують Одесу — у кількох районах немає світлаhttps://racurs.ua/ua/n210478-rosiyski-drony-atakuut-odesu-u-kilkoh-rayonah-nemaie-svitla.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 24 листопада, ввечері масовано атакують Одесу.
У кількох районах міста зникла електрика. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив голова міської військової адміністрації Сергій Лисак
Внаслідок ворожої атаки в декількох районах міста відсутнє електропостачання. Працює міський оперативний штаб, — зазначив Лисак.
Пункти незламності відкриті для відвідування в цілодобовому режимі. Також на деяких маршрутах є перебої в русі електротранспорту. Відповідні служби працюють над усуненням наслідків, — додав він.
КП «Одесміськелектротранс» на своїй Фейсбук-сторінці повідомило про перебої в роботі електротранспорту:
Тимчасово не курсують тролейбусні маршрути № 2,3,7,8,9,10 та трамвайні маршрути № 7,10,12,15, 20,27,28. За 20 маршрутом курсує маршрутне таксі.
Згодом з’явилося повідомлення, що тролейбусні маршрути № 8,9,10 та № 27 маршрут трамваю вже відновили роботу.