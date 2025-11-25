Армию РФ накрыли сезонные ОРВИ и грипп. Фото:

Армію Росії масово накрили сезонний грип та гострі респіраторні інфекції.

На Херсонському напрямку фіксується катастрофічне зростання сезонних ГРВІ та грипу, що призводить до критичних втрат особового складу. Попри похолодання російські командири змушують окупантів місяцями перебувати в холодних укріпленнях. При цьому загарбники не забезпечені медикаментами та не отримують медичної допомоги. Про це повідомив рух опору «АТЕШ» із посиланням на агентів у лавах 127-ї окремої розвідувальної бригади ЗС РФ.

Зазначається, що росіяни потрапляють до шпиталів цілими відділеннями. Часто окупантів доправляють у критичному стані, коли лікувати їх вже марно. Це свідчить, що керівництву РФ байдуже на своїх бійців.

В «АТЕШ» наголосили, що ця проблема є системною та спостерігається по всій лінії фронту. Росіяни так і не налагодили підвіз провіанту, теплих речей та медикаментів. А з настанням зими ситуація лише погіршиться.

Нагадаємо, українська агентура інформувала, що в районі Гуляйполя у Запорізькій області під час штурмів багато груп ворога виходили на позиції без належної розвідки. Командування РФ вимагає показати швидкий результат, але через це окупанти зазнають великих втрат.