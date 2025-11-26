Уничтожение российской техники, скриншот видео

Ракурс

На Лиманському напрямку пілоти Третього армійського корпусу ліквідували важку вогнеметну систему «Сонцепьок».

Відповідне відео сьогодні, 26 листопада, опубліковане у Telegram-каналі 63-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

Зазначається, що 220-мм ТОС «Сонцепьок» б'є термобаричними боєприпасами, руйнує фортифікації та створює зону суцільного ураження, яку ворог використовує задля тиску на оборону й підтримки наступу.