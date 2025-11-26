Ракурсhttps://racurs.ua/
Уничтожение российской техники, скриншот видео
Дрон уничтожил российский «Сонцепек» на Лиманском направлении (ВИДЕО)
На Лиманському напрямку пілоти Третього армійського корпусу ліквідували важку вогнеметну систему «Сонцепьок».
Відповідне відео сьогодні, 26 листопада, опубліковане у Telegram-каналі 63-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.
Зазначається, що 220-мм ТОС «Сонцепьок» б'є термобаричними боєприпасами, руйнує фортифікації та створює зону суцільного ураження, яку ворог використовує задля тиску на оборону й підтримки наступу.
Максимальні збитки на мільйони доларів і детонація ракетного залпу — завдяки FPV за декілька сотень баксів і безцінній роботі пілотів ББС 63-ї ОМБр, — вказано в описі відео.