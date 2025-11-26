Новини
Знищення російської техніки, скріншот відео

Дрон знищив російський «Сонцепьок» на Лиманському напрямку (ВІДЕО)

26 лис 2025, 15:51
На Лиманському напрямку пілоти Третього армійського корпусу ліквідували важку вогнеметну систему «Сонцепьок».

Відповідне відео сьогодні, 26 листопада, опубліковане у Telegram-каналі 63-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

Зазначається, що 220-мм ТОС «Сонцепьок» б'є термобаричними боєприпасами, руйнує фортифікації та створює зону суцільного ураження, яку ворог використовує задля тиску на оборону й підтримки наступу.

Максимальні збитки на мільйони доларів і детонація ракетного залпу — завдяки FPV за декілька сотень баксів і безцінній роботі пілотів ББС 63-ї ОМБр, — вказано в описі відео.

