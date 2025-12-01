Уничтожение русских оккупантов, скриншот видео

Успішну операцію провели Головне управління розвідки Міноборони України та Рух опору у тимчасово окупованому Бердянську на Запоріжжі.

Про це сьогодні, 1 грудня, повідомила прес-служба ГУР.

19 листопада 2025 року о 22.20 за київським часом на в’їзді до тимчасово окупованого Бердянська на Запоріжжі під пропагандистським білбордом скупчилися російські загарбники — їхню неквапливу розмову перервав потужний вибух, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок спецоперації:

знищено п’ятьох загарбників із так званої «росґвардії»;

ще четверо рашистів — важкі «300»;

пошкоджено два ворожі пікапи та бронеавтомобіль «тіґр».