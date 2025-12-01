Ракурсhttps://racurs.ua/
Знищення російських загарбників, скріншот відео
У Бердянську ГУР ліквідувало окупантів, які скупчилися під пропагандистським білбордом (ВІДЕО)
Успішну операцію провели Головне управління розвідки Міноборони України та Рух опору у тимчасово окупованому Бердянську на Запоріжжі.
Про це сьогодні, 1 грудня, повідомила прес-служба ГУР.
19 листопада 2025 року о 22.20 за київським часом на в’їзді до тимчасово окупованого Бердянська на Запоріжжі під пропагандистським білбордом скупчилися російські загарбники — їхню неквапливу розмову перервав потужний вибух, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що внаслідок спецоперації:
- знищено п’ятьох загарбників із так званої «росґвардії»;
- ще четверо рашистів — важкі «300»;
- пошкоджено два ворожі пікапи та бронеавтомобіль «тіґр».
За кожен скоєний проти українського народу воєнний злочин буде належна відплата, — наголошують у ГУР.