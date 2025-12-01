Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Знищення російських загарбників, скріншот відео

У Бердянську ГУР ліквідувало окупантів, які скупчилися під пропагандистським білбордом (ВІДЕО)

1 гру 2025, 14:38
999

Успішну операцію провели Головне управління розвідки Міноборони України та Рух опору у тимчасово окупованому Бердянську на Запоріжжі.

Про це сьогодні, 1 грудня, повідомила прес-служба ГУР.

19 листопада 2025 року о 22.20 за київським часом на в’їзді до тимчасово окупованого Бердянська на Запоріжжі під пропагандистським білбордом скупчилися російські загарбники — їхню неквапливу розмову перервав потужний вибух, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок спецоперації:

  • знищено п’ятьох загарбників із так званої «росґвардії»;
  • ще четверо рашистів — важкі «300»;
  • пошкоджено два ворожі пікапи та бронеавтомобіль «тіґр».

За кожен скоєний проти українського народу воєнний злочин буде належна відплата, — наголошують у ГУР.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів