Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Самолет Су-27, фото: «Википедия»

Погиб пилот украинского самолета Су-27 — Воздушные силы

8 дек 2025, 18:04
999

На Східному напрямку сьогодні, 8 грудня, у бою загинув пілот українського літака Су-27.

Про це повідомляє прес-служба Повітряних сил ЗСУ.

Опівдні 8 грудня 2025 року на східному напрямку, під час виконання бойового завдання на літаку Су-27, загинув старший штурман 39-ї бригади тактичної авіації підполковник Іванов Євгеній Віталійович. Обставини зʼясовуються, — розповіли у Повітряних силах.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров