Самолет Су-27, фото: «Википедия»
Погиб пилот украинского самолета Су-27 — Воздушные силы
На Східному напрямку сьогодні, 8 грудня, у бою загинув пілот українського літака Су-27.
Про це повідомляє прес-служба Повітряних сил ЗСУ.
Опівдні 8 грудня 2025 року на східному напрямку, під час виконання бойового завдання на літаку Су-27, загинув старший штурман 39-ї бригади тактичної авіації підполковник Іванов Євгеній Віталійович. Обставини зʼясовуються, — розповіли у Повітряних силах.