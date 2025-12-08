Самолет Су-27, фото: «Википедия»

Ракурс

На Східному напрямку сьогодні, 8 грудня, у бою загинув пілот українського літака Су-27.

Про це повідомляє прес-служба Повітряних сил ЗСУ.