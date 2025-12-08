Новини
Літак Су-27, фото: «Вікіпедія»

Загинув пілот українського літака Су-27 — Повітряні сили

8 гру 2025, 18:04
На Східному напрямку сьогодні, 8 грудня, у бою загинув пілот українського літака Су-27.

Про це повідомляє прес-служба Повітряних сил ЗСУ.

Опівдні 8 грудня 2025 року на східному напрямку, під час виконання бойового завдання на літаку Су-27, загинув старший штурман 39-ї бригади тактичної авіації підполковник Іванов Євгеній Віталійович. Обставини зʼясовуються, — розповіли у Повітряних силах.

