Літак Су-27, фото: «Вікіпедія»

На Східному напрямку сьогодні, 8 грудня, у бою загинув пілот українського літака Су-27.

Про це повідомляє прес-служба Повітряних сил ЗСУ.