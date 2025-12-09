В Украине введены аварийные отключения электроэнергии

В Україні сьогодні, 9 грудня, в усіх регіонах запроваджені графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

На Полтавщині, Сумщині та Харківщині запроваджені аварійні відключення електроенергії. Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики України.

Крім того, внаслідок ворожих обстрілів по енергетичній інфраструктурі на ранок без електропостачання залишаються споживачі у Дніпропетровській, Запорізькій та Сумській областях. Тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему, — наголошують у міністерстві.

Очільник Сумської ОВА Олег Григоров у своєму Telegram-каналі повідомив, що рашисти вчора, 8 грудня, ввечері масовано атакували безпілотниками об'єкти енергетичної інфраструктури Сум.

Лише за пів години росіяни спрямували по місту понад десяток ударних дронів, — зазначив він.

Без світла залишилися частина Сум і частина Сумського району.