В Украине снова ввели аварийные отключения электроэнергии

https://racurs.ua/n210758-avariynye-otklucheniya-elektroenergii-vveli-v-neskolkih-regionah-ukrenergo.html

Ракурс

У кількох регіонах України запровадили аварійні відключення електроенергії.

Причина посилення обмежень — наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак. Про це сьогодні, 9 грудня, вранці повідомила прес-служба «Укренерго».

Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання, — наголошують у компанії.

Зазначається, що аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Якщо зараз у вас є електроенергія — будь ласка, споживайте її ощадливо! — закликають в «Укренерго».

Нагадаємо, раніше в «Укренерго» повідомляли, що сьогодні в усіх регіонах України застосовуватимуть до чотирьох черг відключення електроенергії.