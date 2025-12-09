Ракурсhttps://racurs.ua/
В Украине снова ввели аварийные отключения электроэнергии
У кількох регіонах України запровадили аварійні відключення електроенергії.
Причина посилення обмежень — наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак. Про це сьогодні, 9 грудня, вранці повідомила прес-служба «Укренерго».
Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання, — наголошують у компанії.
Зазначається, що аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.
Якщо зараз у вас є електроенергія — будь ласка, споживайте її ощадливо! — закликають в «Укренерго».
Нагадаємо, раніше в «Укренерго» повідомляли, що сьогодні в усіх регіонах України застосовуватимуть до чотирьох черг відключення електроенергії.