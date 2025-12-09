Новини
Ракурс
В Україні знову запровадили аварійні відключення електроенергії

Аварійні відключення електроенергії запровадили у кількох регіонах — Укренерго

9 гру 2025, 09:06
У кількох регіонах України запровадили аварійні відключення електроенергії.

Причина посилення обмежень — наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак. Про це сьогодні, 9 грудня, вранці повідомила прес-служба «Укренерго».

Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання, — наголошують у компанії.

Зазначається, що аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Якщо зараз у вас є електроенергія — будь ласка, споживайте її ощадливо! — закликають в «Укренерго».

Нагадаємо, раніше в «Укренерго» повідомляли, що сьогодні в усіх регіонах України застосовуватимуть до чотирьох черг відключення електроенергії.

Джерело: Ракурс


