Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
В Україні запроваджені аварійні відключення електроенергії, фото:

Аварійні відключення запровадили в трьох областях — Міненерго

9 гру 2025, 10:22
999

В Україні сьогодні, 9 грудня, в усіх регіонах запроваджені графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

На Полтавщині, Сумщині та Харківщині запроваджені аварійні відключення електроенергії. Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики України.

Крім того, внаслідок ворожих обстрілів по енергетичній інфраструктурі на ранок без електропостачання залишаються споживачі у Дніпропетровській, Запорізькій та Сумській областях. Тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему, — наголошують у міністерстві.

Очільник Сумської ОВА Олег Григоров у своєму Telegram-каналі повідомив, що рашисти вчора, 8 грудня, ввечері масовано атакували безпілотниками об'єкти енергетичної інфраструктури Сум.

Лише за пів години росіяни спрямували по місту понад десяток ударних дронів, — зазначив він.

Без світла залишилися частина Сум і частина Сумського району.

Такі удари мають одну мету — позбавити людей світла та тепла, створити тиск і тривогу, виснажити громаду, — наголошує Григоров. — Частину дронів вдалося збити, вдячний нашим захисникам неба! Але масовані хвилі здатні проривати будь-який захист — це реальність цієї війни.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів