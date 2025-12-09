Украинцев предупреждают о дождях и тумане в большинстве регионов

В Украине ожидается ухудшение погодных условий, фото: ГСЧС

В Україні сьогодні, 9 грудня, більшість регіонів опиняться під впливом хмарного та вологого циклону.

Очікується хмарна погода, дощі та туман. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що:

вдень дощитиме на Заході та Півночі;

мокрий сніг із дощем очікується на Сході;

на Півдні та в Центрі — переважно без істотних опадів;

вночі та вранці місцями туман на Закарпатті, Прикарпатті, на більшій частині Центру — видимість знизиться;

у Карпатах очікуються значні пориви вітру — до 15−20 м/с. На горі Піп Іван вранці хмарно, вітер західний 7 м/с, температура повітря -5°С.