Українців попереджають про дощі та туман у більшості регіонів

Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
В Україні очікується погіршення погодних умов, фото: ДСНС
Українців попереджають про дощі та туман у більшості регіонівhttps://racurs.ua/ua/n210761-ukrayinciv-poperedjaut-pro-doschi-ta-tuman-u-bilshosti-regioniv.htmlРакурс
В Україні сьогодні, 9 грудня, більшість регіонів опиняться під впливом хмарного та вологого циклону.
Очікується хмарна погода, дощі та туман. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Зазначається, що:
- вдень дощитиме на Заході та Півночі;
- мокрий сніг із дощем очікується на Сході;
- на Півдні та в Центрі — переважно без істотних опадів;
- вночі та вранці місцями туман на Закарпатті, Прикарпатті, на більшій частині Центру — видимість знизиться;
- у Карпатах очікуються значні пориви вітру — до 15−20 м/с. На горі Піп Іван вранці хмарно, вітер західний 7 м/с, температура повітря -5°С.
Плануйте свої маршрути обережно! Одягайтеся тепло та по погоді Зважаючи на тумани та мокрі дороги, водії, будь ласка, зменште швидкість — безпека — найважливіше! — наголошують у ДСНС.