В Україні очікується погіршення погодних умов, фото: ДСНС

Українців попереджають про дощі та туман у більшості регіонів

9 гру 2025, 10:56
В Україні сьогодні, 9 грудня, більшість регіонів опиняться під впливом хмарного та вологого циклону.

Очікується хмарна погода, дощі та туман. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що:

  • вдень дощитиме на Заході та Півночі;
  • мокрий сніг із дощем очікується на Сході;
  • на Півдні та в Центрі — переважно без істотних опадів;
  • вночі та вранці місцями туман на Закарпатті, Прикарпатті, на більшій частині Центру — видимість знизиться;
  • у Карпатах очікуються значні пориви вітру — до 15−20 м/с. На горі Піп Іван вранці хмарно, вітер західний 7 м/с, температура повітря -5°С.

Плануйте свої маршрути обережно! Одягайтеся тепло та по погоді Зважаючи на тумани та мокрі дороги, водії, будь ласка, зменште швидкість — безпека — найважливіше! — наголошують у ДСНС.

