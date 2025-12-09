ВСУ контролируют большую часть Купянска, утверждает командование. Фото:

Бої за Куп’янськ Харківської області тривають — українські захисники продовжують контролювати більшу частину міста.

Підрозділи Сил оборони України перебувають у західних, східних та частково південних районах міста. Станом на сьогодні росіяни захопили лише окремі будинки в північних районах. Ворог «вигадав власну реальність», коли говорив про нібито повну окупацію Куп’янська. Про це начальник управління комунікацій угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов 9 грудня повідомив в ефірі телемарафону.

Вони вже повідомили про контроль над містом. Але фактично навіть у центральних районах вони не затрималися. В результаті вже наприкінці листопада їхня пропаганда повністю не зійшлася з реальністю, — наголосив він.

Тригубов додав, що не вдається повністю витиснути ворога з міста. Противник під час боїв традиційно використовує невеликі групи, однак таких груп одночасно багато й «вони лізуть у різних напрямках, як таргани».

Нагадаємо, на початку грудня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські військові покращили тактичне положення у Куп’янську Харківської області й блокували шляхи інфільтрації диверсійно-розвідувальних груп противника. Заявлялося про зачистку території міста від російських загарбників.