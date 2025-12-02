Сирський заявив про «обнадійливу інформацію» з Куп’янська

Українські військові покращили тактичне положення у Куп’янську Харківської області.

Про це сьогодні на своїй Фейсбук-сторінці повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Триває зачистка території Куп’янська від російських окупантів, які мають «успіхи» хіба що в площині пропаганди. Працюємо над поступовим витісненням ворога з його плацдарму на північ від міста, а також із низки інших районів, де росіяни поки зберігають свою присутність, — додав він.