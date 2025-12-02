Ракурсhttps://racurs.ua/
Александр Сырский, фото: Lb.ua
Сырский заявил об «обнадеживающей информации» из Купянска
Українські військові покращили тактичне положення у Куп’янську Харківської області.
Про це сьогодні на своїй Фейсбук-сторінці повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
Заслухав доповіді щодо оперативної обстановки — інформація обнадійлива. Нашим підрозділам вдалося суттєво покращити тактичне положення безпосередньо в місті. Шляхи інфільтрації диверсійно-розвідувальних груп противника блоковані, — розповів Сирський.
Триває зачистка території Куп’янська від російських окупантів, які мають «успіхи» хіба що в площині пропаганди. Працюємо над поступовим витісненням ворога з його плацдарму на північ від міста, а також із низки інших районів, де росіяни поки зберігають свою присутність, — додав він.
Нагадаємо, сьогодні Генштаб ЗСУ спростував заяви російського керівництва про нібито захоплення Покровська, Вовчанська та Куп’янська.