Александр Сырский, фото: Lb.ua

Сырский заявил об «обнадеживающей информации» из Купянска

2 дек 2025, 20:49
Українські військові покращили тактичне положення у Куп’янську Харківської області.

Про це сьогодні на своїй Фейсбук-сторінці повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Заслухав доповіді щодо оперативної обстановки — інформація обнадійлива. Нашим підрозділам вдалося суттєво покращити тактичне положення безпосередньо в місті. Шляхи інфільтрації диверсійно-розвідувальних груп противника блоковані, — розповів Сирський.

Триває зачистка території Куп’янська від російських окупантів, які мають «успіхи» хіба що в площині пропаганди. Працюємо над поступовим витісненням ворога з його плацдарму на північ від міста, а також із низки інших районів, де росіяни поки зберігають свою присутність, — додав він.

Нагадаємо, сьогодні Генштаб ЗСУ спростував заяви російського керівництва про нібито захоплення Покровська, Вовчанська та Куп’янська.

