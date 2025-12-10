В ВСУ опровергают заявления россиян о захвате Северска

Ракурсhttps://racurs.ua/
Силы обороны уничтожают российских захватчиков в Северске, фото: «Антикризисный медиа-центр»
В ВСУ опровергают заявления россиян о захвате Северскаhttps://racurs.ua/n210797-v-vsu-oprovergaut-zayavleniya-rossiyan-o-zahvate-severska.htmlРакурс
Ситуація в районі Сіверська на Слов’янському напрямку залишається напруженою, водночас заяви росіян про нібито встановлення контролю над містом не відповідають дійсності.
Про це сьогодні, 10 грудня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Оперативного командування «Схід».
Користуючись погодними умовами, ворог намагається інфільтруватися в місто малими штурмовими групами. Сили оборони нищать загарбників у місті та на його підступах, — наголошують в ОК «Схід». — Так само втратами для окупантів закінчуються їх спроби встановити у міській забудові прапори для створення пропагандистської картинки.
Для завдання вогневого ураження задіяні, зокрема, артилерійські підрозділи та ударні БпАК Сил оборони України.
Зазначається, що у зоні відповідальності угруповання військ «Схід» протягом доби противник продовжує зазнавати найбільших втрат:
- 372 окупанти за минулу добу;
- також знищено 827 БПЛА різних типів та 49 одиниць іншого озброєння і техніки.
Сили оборони зосереджуються не лише на ліквідації ворожої піхоти, а й операторів дронів. За добу уражено 31 розрахунок російських БпАК, — додали в ОК «Схід».