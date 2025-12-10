Новости
Ракурс
Силы обороны уничтожают российских захватчиков в Северске, фото: «Антикризисный медиа-центр»

В ВСУ опровергают заявления россиян о захвате Северска

10 дек 2025, 14:59
Ситуація в районі Сіверська на Слов’янському напрямку залишається напруженою, водночас заяви росіян про нібито встановлення контролю над містом не відповідають дійсності.

Про це сьогодні, 10 грудня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Оперативного командування «Схід».

Користуючись погодними умовами, ворог намагається інфільтруватися в місто малими штурмовими групами. Сили оборони нищать загарбників у місті та на його підступах, — наголошують в ОК «Схід». — Так само втратами для окупантів закінчуються їх спроби встановити у міській забудові прапори для створення пропагандистської картинки.

Для завдання вогневого ураження задіяні, зокрема, артилерійські підрозділи та ударні БпАК Сил оборони України.

Зазначається, що у зоні відповідальності угруповання військ «Схід» протягом доби противник продовжує зазнавати найбільших втрат:

  • 372 окупанти за минулу добу;
  • також знищено 827 БПЛА різних типів та 49 одиниць іншого озброєння і техніки.

Сили оборони зосереджуються не лише на ліквідації ворожої піхоти, а й операторів дронів. За добу уражено 31 розрахунок російських БпАК, — додали в ОК «Схід».

Источник: Ракурс


