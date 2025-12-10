У ЗСУ спростовують заяви росіян про захоплення Сіверська

Сили оборони нищать російських загарбників у Сіверську, фото: «Антикризовий медіа-центр»

Ракурс

Ситуація в районі Сіверська на Слов’янському напрямку залишається напруженою, водночас заяви росіян про нібито встановлення контролю над містом не відповідають дійсності.

Про це сьогодні, 10 грудня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Оперативного командування «Схід».

Користуючись погодними умовами, ворог намагається інфільтруватися в місто малими штурмовими групами. Сили оборони нищать загарбників у місті та на його підступах, — наголошують в ОК «Схід». — Так само втратами для окупантів закінчуються їх спроби встановити у міській забудові прапори для створення пропагандистської картинки.

Для завдання вогневого ураження задіяні, зокрема, артилерійські підрозділи та ударні БпАК Сил оборони України.

Зазначається, що у зоні відповідальності угруповання військ «Схід» протягом доби противник продовжує зазнавати найбільших втрат:

372 окупанти за минулу добу;

також знищено 827 БПЛА різних типів та 49 одиниць іншого озброєння і техніки.