Уничтожение укрытия рашистов, скриншот видео

https://racurs.ua/n210799-na-kurskom-napravlenii-ukrainskie-drony-unichtojili-11-ukrytiy-rashistov-video.html

Ракурс

На Курському напрямку оператори БпЛА «Vampire» та FPV-розрахунки бригади «Сталевий кордон» відпрацювали по 11 ворожих укриттях.

Відповідне відео сьогодні, 10 грудня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Також під час моніторингу прикордонники помітили російського військового, який між невдалими спробами штурмувати українські позиції вирішив перепочити з цигаркою.