Уничтожение укрытия рашистов, скриншот видео
На Курском направлении украинские дроны уничтожили 11 укрытий рашистов (ВИДЕО)
На Курському напрямку оператори БпЛА «Vampire» та FPV-розрахунки бригади «Сталевий кордон» відпрацювали по 11 ворожих укриттях.
Відповідне відео сьогодні, 10 грудня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
Також під час моніторингу прикордонники помітили російського військового, який між невдалими спробами штурмувати українські позиції вирішив перепочити з цигаркою.
Як зʼясувалось, така «пауза» стала для нього фатальною. Щонайменше двох російських військових було ліквідовано, — зазначили в ДПСУ.