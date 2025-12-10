Новини
Знищення укриття рашистів, скріншот відео

На Курському напрямку українські дрони знищили 11 укриттів рашистів (ВІДЕО)

10 гру 2025, 16:14
На Курському напрямку оператори БпЛА «Vampire» та FPV-розрахунки бригади «Сталевий кордон» відпрацювали по 11 ворожих укриттях.

Відповідне відео сьогодні, 10 грудня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Також під час моніторингу прикордонники помітили російського військового, який між невдалими спробами штурмувати українські позиції вирішив перепочити з цигаркою.

Як зʼясувалось, така «пауза» стала для нього фатальною. Щонайменше двох російських військових було ліквідовано, — зазначили в ДПСУ.

Джерело: Ракурс


